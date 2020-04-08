Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту

Президиум «Единой России» исключил из партии Дмитрия Овсянникова, в 2016—2017 годах губернатора Севастополя. Причина — «аморальное поведение Овсянникова, несовместимое с членством в партии».

«5 апреля Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, в нецензурной и грубой форме отказавшись проходить необходимый досмотр и оскорбив сотрудников полиции и работников авиакомпании. В отношении него составлен административный материал, который уже направлен в суд», — сообщают в президиуме «ЕР».

Согласно протоколу, составленному в отделении полиции аэропорта, в аэропорту приняты повышенные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Всех заходящих и выходящих в аэропорт проверяют на наличие билетов и документов. Овсянников же отказался предъявить при входе в аэропорт паспорт и билет на самолет, сопроводив это нецензурными выражениями. В результате его задержали и доставили в отделение. Материалы административного дела направлены транспортному прокурору Удмуртии. Овсянников в полиции заявил о том, что впервые в жизни у него при входе в аэропорт требуют посадочный талон, и поэтому он возмутился.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — заявил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Руководство «Единой России» добивается увольнения Овсянникова с его нынешней должности — заместитель министра промышлености и торговли России, а также запрета для Овсянникова работать на государственной службе.

«Такие люди не могут работать и в органах власти. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено», — заявил Андрей Турчак.

В Минпромторге насчет Овсянникова назначено внутреннее расследование, поведение замминистра в министерстве назвали не совместимым с этическими нормами.

На госслужбе Овсянников находится с 2001 года, когда в возрасте 24 лет стал победителем общероссийского конкурса «Кадровый резерв», был принят на работу в аппарат полпреда президента России по Приволжскому федеральному округу и назначен федеральным инспектором в Кировскую область. Овсянников — кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет благодарности от президента России.

Артур Приймак
Все публикации автора

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Звезда «Секса в большом городе» высказалась о решившей сменить пол дочери
Звезда «Секса в большом городе» высказалась о решившей сменить пол
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Когда закончится пандемия? Мнение эксперта Института астрологии «Лакшми-Амея»
Когда закончится пандемия? Мнение эксперта Института астрологии
Этап тестов конкурса "Лидеры России. Политика" прошли 94,9% участников
Этап тестов конкурса "Лидеры России. Политика" прошли 94,9% участников
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к рукам весь космос
Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России и Саудовской Аравии подготовили сделку по нефти
России и Саудовской Аравии подготовили сделку по нефти
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с
Из Дании хотят вернуться более 40 россиян
Из Дании хотят вернуться более 40 россиян
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына

Топ на сегодня

Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального к суверенитету
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального
СМИ раскрыли, кем заменят Екатерину Андрееву на Первом канале
СМИ раскрыли, кем заменят Екатерину Андрееву на Первом канале
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Вечная ценность: российский бензин не сдается коронавирусу и обвалу нефти
Вечная ценность: российский бензин не сдается коронавирусу и обвалу
Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ
Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ

Еще по теме

Дмитрий Овсянников стал официально избранным главой Севастополя
Овсянников поведал об отношениях Республики Крым и Севастополя
Россиянин устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Туниса
Врио губернатора Севастополя уволил назначенных Меняйло заместителей