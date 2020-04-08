Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту

Влада Некрасова

Президиум «Единой России» исключил из партии Дмитрия Овсянникова, в 2016—2017 годах губернатора Севастополя. Причина — «аморальное поведение Овсянникова, несовместимое с членством в партии».

«5 апреля Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, в нецензурной и грубой форме отказавшись проходить необходимый досмотр и оскорбив сотрудников полиции и работников авиакомпании. В отношении него составлен административный материал, который уже направлен в суд», — сообщают в президиуме «ЕР».

Согласно протоколу, составленному в отделении полиции аэропорта, в аэропорту приняты повышенные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Всех заходящих и выходящих в аэропорт проверяют на наличие билетов и документов. Овсянников же отказался предъявить при входе в аэропорт паспорт и билет на самолет, сопроводив это нецензурными выражениями. В результате его задержали и доставили в отделение. Материалы административного дела направлены транспортному прокурору Удмуртии. Овсянников в полиции заявил о том, что впервые в жизни у него при входе в аэропорт требуют посадочный талон, и поэтому он возмутился.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — заявил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Руководство «Единой России» добивается увольнения Овсянникова с его нынешней должности — заместитель министра промышлености и торговли России, а также запрета для Овсянникова работать на государственной службе.

«Такие люди не могут работать и в органах власти. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено», — заявил Андрей Турчак.

В Минпромторге насчет Овсянникова назначено внутреннее расследование, поведение замминистра в министерстве назвали не совместимым с этическими нормами.

На госслужбе Овсянников находится с 2001 года, когда в возрасте 24 лет стал победителем общероссийского конкурса «Кадровый резерв», был принят на работу в аппарат полпреда президента России по Приволжскому федеральному округу и назначен федеральным инспектором в Кировскую область. Овсянников — кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет благодарности от президента России.

Артур Приймак

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