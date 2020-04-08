Эксперт: коронавирус определил образ города будущего
Сегодня, 04:42 Алексей Вольцев
Городам для недопущения эпидемий, аналогичных COVID-19, необходимо решать проблему скученности населения, полагает профессор инженерно-строительного института СПбПУ Николай Ватин.
"Очередей не должно быть. Город будущего - это город без очередей. Скученность людей уместна на концерте, митинге, собрании, но в остальном люди должны гулять, не толкаясь", - сказал Ватин РИА Новости.
По его мнению, при соблюдении этих принципов даже мегаполис может быть вполне безопасен.
стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru