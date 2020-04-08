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Эксперт: коронавирус определил образ города будущего

Эксперт: коронавирус определил образ города будущего
Городам для недопущения эпидемий, аналогичных COVID-19, необходимо решать проблему скученности населения, полагает профессор инженерно-строительного института СПбПУ Николай Ватин.

"Очередей не должно быть. Город будущего - это город без очередей. Скученность людей уместна на концерте, митинге, собрании, но в остальном люди должны гулять, не толкаясь", - сказал Ватин РИА Новости.

По его мнению, при соблюдении этих принципов даже мегаполис может быть вполне безопасен.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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