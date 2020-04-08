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Эксперт назвал регионы, которым будет сложнее справиться с COVID-19

Эксперт назвал регионы, которым будет сложнее справиться с COVID-19
Регионам Северного Кавказа, Забайкальскому краю, Мордовии и Марий Эл будет непросто справиться с угрозой распространения коронавирусной инфекции, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание с главами регионов, посвященное мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил эксперт, есть регионы, в бюджете которых недостаточно средств для борьбы с коронавирусом, им нужна федеральная помощь, при этом от них требуется верно распределить такую помощь – довести до людей.


"Я думаю, что непросто будет Марий Эл. Может быть, непросто будет Мордовии, там есть свои плюсы – географические и с точки зрения отработки системы управления, но регион небогатый, мягко говоря. Непросто будет во многих регионах Северного Кавказа, демография там плюсовая, при этом общий уровень жизни невысокий. Трудно будет в некоторых регионах Сибири, например, в Забайкальском крае", - сказал Журавлев РИА Новости.

# Политика
По материалам: ria.ru

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