Эксперт рассказала, чем кормят животных в зоопарках во время карантина

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

На время карантина за животными в ленинградском зоопарке ухаживают как обычно — первыми начинают кормить лам, рассказала во вторник «Невским новостям» зоотехник Ольга Волкова.

Раньше всех приём пищи у гуанако — это млекопитающее рода лам несколько раз получает веники и сено в качестве корма.

А вот лоси, как выяснилось, любят соль — этим животным для роста нужна минеральная добавка к пище. В зоопарке им дают не поваренную, а специальную соль. Традиционный корм у таких рогатых — веники, чтобы их хватило на год, эксперты заблаговременно сушат до семидесяти тысяч связок из прутьев и веток.

Есть в городском зоопарке и россоммахи — несмотря на то, что эти хищники употребляют в основном мясо, такие звери могут питаться также ягодами и фруктами.