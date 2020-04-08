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Эксперт рассказала, чем кормят животных в зоопарках во время карантина

Эксперт рассказала, чем кормят животных в зоопарках во время карантина

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


На время карантина за животными в ленинградском зоопарке ухаживают как обычно — первыми начинают кормить лам, рассказала во вторник «Невским новостям» зоотехник Ольга Волкова.

Раньше всех приём пищи у гуанако — это млекопитающее рода лам несколько раз получает веники и сено в качестве корма.

А вот лоси, как выяснилось, любят соль — этим животным для роста нужна минеральная добавка к пище. В зоопарке им дают не поваренную, а специальную соль. Традиционный корм у таких рогатых — веники, чтобы их хватило на год, эксперты заблаговременно сушат до семидесяти тысяч связок из прутьев и веток.

Есть в городском зоопарке и россоммахи — несмотря на то, что эти хищники употребляют в основном мясо, такие звери могут питаться также ягодами и фруктами.

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По материалам: pnp.ru

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