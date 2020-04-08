Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей

Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей

Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей
Музыкальная индустрия в этом году может потерять до 20 миллиардов рублей в связи с прекращением концертной деятельности из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского музыкального союза (РМС).

Ранее РМС направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать музыкальную индустрию в период пандемии коронавируса, в частности предложив включить в перечень сфер, наиболее пострадавших из-за кризиса, звукозапись и издание музыкальных произведений, исполнительское искусство, а также деятельность организаций развлекательной направленности.

"Несмотря на активное развитие стриминговых сервисов и онлайн-платформ, концертная деятельность до последнего оставалась ключевым источником выручки российских артистов. К примеру, в 2018 году именно на сегмент живой музыки пришлось 86% доходов всего музыкального рынка России. Поэтому неудивительно, что пандемия коронавируса особенно сильно ударила по этому сектору креативной экономики: музыканты вынуждены переносить туры, отменять концерты, площадки простаивают, а авторы, студии звукозаписи и промоутеры теряют основные каналы монетизации. По оценкам экспертов, в этом году убытки индустрии развлечений могут составить от 3 до 20 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус
Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус
Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин ради эфира
Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин
Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт
Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт
Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова: «Муж спокойно относится к моему рабочему графику»
Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова: «Муж спокойно относится
Мировой торговле напророчили серьезное падение
Мировой торговле напророчили серьезное падение
Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей
Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей
"АвтоВАЗ" возобновит работу с 13 апреля
"АвтоВАЗ" возобновит работу с 13 апреля
Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии
Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии
Регулятор Техаса: Снижать добычу не на 10 млн баррелей, а вдвое больше
Регулятор Техаса: Снижать добычу не на 10 млн баррелей, а вдвое больше
Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6 млрд
ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

Мировая музыкальная индустрия поставила рекорд по выручке
Британская музыкальная индустрия в 2015 году принесла 4,1 млрд фунтов
Альбомы Майкла Джексона ставит рекорды даже после смерти певца
Производители пива обратились в кабмин из-за ограничений в регионах