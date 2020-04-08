Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей

Лидия Мартынова

Музыкальная индустрия в этом году может потерять до 20 миллиардов рублей в связи с прекращением концертной деятельности из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского музыкального союза (РМС).

Ранее РМС направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать музыкальную индустрию в период пандемии коронавируса, в частности предложив включить в перечень сфер, наиболее пострадавших из-за кризиса, звукозапись и издание музыкальных произведений, исполнительское искусство, а также деятельность организаций развлекательной направленности.

"Несмотря на активное развитие стриминговых сервисов и онлайн-платформ, концертная деятельность до последнего оставалась ключевым источником выручки российских артистов. К примеру, в 2018 году именно на сегмент живой музыки пришлось 86% доходов всего музыкального рынка России. Поэтому неудивительно, что пандемия коронавируса особенно сильно ударила по этому сектору креативной экономики: музыканты вынуждены переносить туры, отменять концерты, площадки простаивают, а авторы, студии звукозаписи и промоутеры теряют основные каналы монетизации. По оценкам экспертов, в этом году убытки индустрии развлечений могут составить от 3 до 20 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.