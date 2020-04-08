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Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти

Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
Чтобы урегулировать разногласия по нефти с Саудовской Аравией, Москва должна сократить добычу нефти на 200 — 300 тысяч баррелей в сутки, а Эр-Рияд – на 400 — 500 тысяч баррелей, такое мнение в интервью РБК высказал аналитик брокерской компании АЛОР Алексей Антонов.

Все члены ОПЕК, по мнению эксперта, должны договориться о суточном сокращении нефтедобычи на 20 миллионов баррелей. При этом Антонов выразил уверенность, что США не станут сокращать свою добычу, поскольку президент Дональд Трамп боится потерять поддержку нефтяного лобби.

Самым реалистичным вариантом урегулирования нефтяного спора является достижение баланса добычи и потребления нефти, заявил, в свою очередь, гендиректор УК "Спутник — Управление активами" Александр Лосев. По его словам, страны ОПЕК+ должны уменьшить общую суточную добычу как минимум на десять миллионов баррелей.


Bloomberg сообщило, что Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения добычи нефти для преодоления ценового кризиса. Стороны согласовали целевой объем сокращения – десять миллионов баррелей в сутки, однако не могут договориться, как этот объем распределится между участниками сделки.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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