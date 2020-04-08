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Эквадор обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом

Эквадор обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом
Эквадор обратился к российским компаниям и ведомствам за помощью в борьбе с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Хулио Прадо Эспиноса.

"Что касается России, то Эквадор направил обращение в федеральные компании и российские лаборатории с просьбой оказать поддержку и выделить лекарства, маски, респираторы. Мы рассчитываем на понимание со стороны РФ и ее народа. Мы уверены, что сможем реализовать что-то скоро, учитывая тесную связь между нашими странами ", - сказал дипломат.

В частности, есть предложение от одной из российских фармацевтических компаний о поставках циклоферона, отметил он.


Латинской Америки - ред.), ФМБА), чтобы получить определенные лекарства, которые используются для лечения пациентов. Например, мидазолам, фентатил, норадреналин, средства для диагностики коронавируса, аппараты ИВЛ ", - добавил посол.
# Россия
По материалам: ria.ru

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