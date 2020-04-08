Кабмин расширил перечень используемых для борьбы с коронавирусом товаров

Анастасия Иванова

Правительство Украины расширило перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения, локализацию и ликвидацию COVID-19 на территории Украины. Такое решение Кабмин принял во время заседания в среду, 8 апреля."Предлагается расширить указанный перечень. Такая необходимость возникла в связи с тем, что 2 апреля Минздрав утвердил стандарты предоставления медпомощи для больных COVID-19, они дополнены перечнем лекарстевнных средств, которые в больших количествах сейчас ввозят в Украину для лечения больных, а также медизделиями, которые используют как для диагностики, так и для лечения",- отметил министр здравоохранения Максим Степанов.Напомним, 2 апреля Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом.Также Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер. Среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на: нахождение в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой лиц более чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет; посещение лесопарковых и прибрежных зон; посещение спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.