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Кабмин расширил перечень используемых для борьбы с коронавирусом товаров

Кабмин расширил перечень используемых для борьбы с коронавирусом товаров
Правительство Украины расширило перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения, локализацию и ликвидацию COVID-19 на территории Украины. Такое решение Кабмин принял во время заседания в среду, 8 апреля.
"Предлагается расширить указанный перечень. Такая необходимость возникла в связи с тем, что 2 апреля Минздрав утвердил стандарты предоставления медпомощи для больных COVID-19, они дополнены перечнем лекарстевнных средств, которые в больших количествах сейчас ввозят в Украину для лечения больных, а также медизделиями, которые используют как для диагностики, так и для лечения",- отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, 2 апреля Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом.

Также Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер. Среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на: нахождение в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой лиц более чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет; посещение лесопарковых и прибрежных зон; посещение спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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