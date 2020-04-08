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Как самоизоляция и карантин влияют на биополе человека

Как самоизоляция и карантин влияют на биополе человека

Карантин и самоизоляция в плане энергетики не приводят ни к чему хорошему. Эксперты расскажут вам о том, как постоянное нахождение в четырех стенах влияет на человека.

Забота о своем здоровье на простой изоляции не заканчивается. Важно следить за своим настроением и стремиться к внутренней гармонии. Эксперты ВОЗ советуют медитировать во время карантина. Эта методика будет очень полезной для любого человека, особенно для впечатлительных личностей. Медитации повышают энергетику и благотворно влияют на психологическое состояние человека.


Повышение уровня стресса

Конечно же, в изоляции люди начинают больше нервничать. Кто-то сам паникует, кого-то заражают негативные новости, негативные люди. Очень важно как можно больше общаться с теми, кто позитивен и оптимистичен. 

Вторая причина стресса и раздражительности состоит в малой подвижности и недостатке свежего воздуха. Из-за неподвижности повышается уровень гормона стресса. Понизить его можно простыми физическими упражнениями. Старайтесь выполнять их хотя бы раз в день. Можно начать с десятиминутной разминки, а потом увеличить количество упражнений. Очень полезной будет йога.

Закрытие чакр


Открыть закрытые чакры можно различными способами, о которых мы рассказывали ранее. В стрессовых ситуациях и в окружении негатива очень сложно настроиться на позитивный лад, но необходимо это сделать.

Можно найти развлечения себе по душе, а можно просто заняться работой или учёбой. Если вы на каникулах или не можете работать дома, то попробуйте начать изучать что-то новое. Стоит также постоянно менять вид деятельности, чтобы не сходить с ума от скуки и безделья, ведь так ваши чакры смогут легче поглощать позитивную энергию Вселенной.

Ухудшение самочувствия

Стресс и угнетенное настроение снижают уровень энергетики. Важно, чтобы он был высоким, иначе можно почувствовать ухудшение общего самочувствия. В условиях карантина человек быстрее устает, быстрее выходит из себя, потому что его биополе ослабевает.

Это замкнутый круг, ведь плохое состояние и негативные мысли снижают энергетику, а слабое биополе порождает неприятности физического и ментального характера. Это еще раз указывает на то, что нужно больше расслабляться и стараться следовать здравому смыслу. Конечно же, карантин и самоизоляция снижают энергетику человека, но это не значит, что нельзя с этим бороться. Оставайтесь на воле позитива. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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