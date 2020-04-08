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Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности

Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Клип Uno покорил зрителей всего мира. Многие уверены, успех кроется не только в «заразительных» ритмах хита и харизматичных солистах, но и в танцах обаятельного пухляша на заднем плане — Дмитрия Красилова.

После премьеры клипа Little Big о 25-летнем Дмитрии Красилове заговорили во всем мире. Сначала меломанов забеспокоило то, что обаятельный пухляш не будет выступать на  сцене «Евровидения». Поэтому фанаты запустили в поддержку Димы масштабный флэшмоб, однако из-за пандемии поездка в Роттердам и вовсе отменилась.

Впрочем, артист и без того стал мегапопулярным и теперь просто нарасхват. Недавно Анна Седокова пригласила его в авторское шоу «Квартира 69». Красилов также получил предложения от целого ряда телепередач и успел сняться в музыкальном клипе Александра Гудкова.

«Если честно, я до сих пор не понимаю. Кажется, что мир сошел немного с ума, потому что интерес к моей персоне почему-то растет. И я этому очень даже рад…У меня тут случайно весь район узнал, что где-то в соседнем доме живет звезда, и иногда меня караулят. Никогда не думал, что ко мне будет столько интереса. Когда вот так приходят, передают подарочки, ищут», — говорил он на YouTube-канале Starikova T.V.


Звездный статус Дима получил и в социальных сетях. Теперь он подумывает подкорректировать страницу во «ВКонтакте», которую не менял с 11 лет. Сейчас в открытом доступе архивные снимки интернет-звезды, которые иллюстрируют его жизнь до популярности. Многие кадры доказывают, что он всегда отличался артистичностью.

Оказалось, Дмитрий с детства привык быть в центре внимания: играл в команде КВН, не боясь примерять даже самые комичные образы. Кроме того, танцор никогда не стеснялся лишнего веса и пользовался успехом у девушек. «Я не обижаюсь, что меня называют «пухляшом». Мне очень нравится. Почему я должен быть против? Один из «Смешариков» тоже подойдет. Есть Бараш, а есть Пухляш», — смеется Красилов.

К слову, преданные поклонники Дмитрия помнят его еще по участию в шоу «Танцы». Он покорил жюри в 2017 году эксцентричными движениями в стиле vogue. «Когда мне было восемь лет, продался маме за мороженку. Был отбор в танцевальный коллектив. Мы пришли, а народу было очень-очень много, я приуныл, сказал: «Я не могу». Но мама мне сказала: «Сейчас зайдешь туда, после чего пойдем домой, я куплю тебе мороженку». Все! Мороженка! Дима готов! Собственно говоря, с тех времен и пошло-поехало. Вначале меня привели в эстрадный ансамбль «Улыбка» в Заринске. Я там долго занимался, потом мы немного поменяли формат и стали называться театр танца «Зазеркалье». Этой работе я отдал 10 лет, хотел посвятить себя сцене, понял, что это мое. Потом начал заниматься в Барнауле более профессионально», — делился он в разговоре с журналистами.










Фото: кадры из клипа Uno группы Little Big/ социальные сети

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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