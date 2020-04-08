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Кети Топурия призналась, что хочет троих детей

Кети Топурия призналась, что хочет троих детей

Вчера 33-летняя Кети Топурия в очередной раз пообщалась со своими фолловерами в инстаграме и ответила на самые интересные их вопросы в сторис. Певица, которая находится на самоизоляции в собственном доме в Подмосковье, неожиданно призналась, что планирует завести второго ребенка (сейчас она воспитывает дочь Оливию от экс-супруга Льва Гейхмана).


Я всегда говорила, что хочу троих детей. Дай бог, это у меня получится,

— сказала фолловерам Кети.


Кети Топурия и Лев Деньгов

Пользователи сети не раз подозревали, что Топурия ждет ребенка от своего нынешнего бойфренда Льва Деньгова (влюбленные встречаются с августа прошлого года). Но судя по всему, это не так.

Один из фанатов Топурии спросил, могла бы она бросить карьеру ради любимого. На что звезда ответила, что ее никто не просит это делать, к счастью.

Просто так взять и сесть дома, я бы не смогла,

— сказала звезда.

Не обошлось и без вопросов о том, как она следит за фигурой. Звезда рассказала, что обожает хачапури. Когда она приезжает на родину в Грузию, то ест их там каждый день, а в Москве 3—4 раза в месяц позволяет себе это калорийное блюдо.


На протяжении месяца пыталась каждый день стоять в планке по пять минут. Это упражнение укрепляет пресс и руки. Сейчас я на белковой диете. Не ем мучное и сладкое,

— ответила исполнительница.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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