Китайские СМИ рассказали, как вводить тотальный карантин при коронавирусе

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В ночь с 7 на 8 апреля сняли блокаду с крупного китайского города Ухань, который 24 января был переведён на тотальный карантин из-за вспышки коронавируса. Сегодня многие мегаполисы мира сталкиваются с взрывным ростом заболевших COVID-19, и перед ними встаёт вопрос — что делать. Газета «China daily» рассказывает, о чём нужно подумать в первую очередь при принятии кардинальных решений вроде изоляции — или, как говорят в КНР, «запечатывания» многомиллионного населённого пункта.

Прежде всего, следует понимать, что карантин — мера непопулярная, и она вряд ли будет с радостью встречена населением. Ведь так или иначе гражданам придётся на время полностью поменять свой образ жизни. Забыть о выработавшихся привычках, допустить в определённом смысле ограничение свободы передвижения и выбора способа проведения досуга. Но это необходимо, в противном случае теряется смысл «запечатывания».

Китайское СМИ выделяет два уровня изоляции. Первый — это закрытие населённого пункта от внешнего мира. Проще говоря, речь идёт о перекрытии всех въездов и выездов из мегаполиса. В Ухане все выезды оборудованы пунктами пропуска, поэтому достаточно было опустить там шлагбаумы. В других случаях без размещения специальных подразделений, блокирующих шоссе, не обойтись. Одновременно останавливается железнодорожное и авиасообщение, и всё — город «запечатан».

Второй уровень — блокировка города внутри. Здесь китайская газета рекомендует разбивать мегаполис на микрорайоны с возможностью обеспечить контроль за входом и выходом всех граждан. Для работы на таких импровизированных КПП можно привлекать правоохранительные органы, военных, если они есть, домовой актив, волонтёров. Помимо пропускного режима эти люди также следят, чтобы на вверенные им участки вовремя доставлялось продовольствие, медикаменты, а все, кто имеет симптомы заболевания, были бы своевременно показаны докторам.

Одновременно с этим в городе было прекращено движение общественного транспорта, включая важный конкретно для Уханя паром через главную китайскую реку Янцзы.