Когда закончится пандемия? Мнение эксперта Института астрологии «Лакшми-Амея»

Вадим Карасев

Сейчас в сети очень много информации о коронавирусе, все паникуют, скупают продовольствие, изолируются дома, чтобы обезопасить себя. А случаи заражения стремительно растут. Как защититься от коронавируса, будет ли конец у этой эпидемии? Помогут разобраться звезды.

Сегодня у нас в гостях ведический потомственный астролог, Гуру из Индии, Учитель крупной школы астрологии «Институт Лакшми-Амея», Гириш Кумар Джоши, который расскажет нам, что говорят планеты в небе о текущей ситуации, а также поделится информацией о школе астрологии Лакшми.

Как с точки зрения астрологии можно объяснить появление коронавируса?

Гириш Кумар Джоши: в определенный период времени мы подвергаемся той или иной эпидемии: чума, птичий грипп, свиной грипп, коронавирус. Появление таких вирусов совпадает с периодом, когда две теневые планеты Раху и Кету находятся на оси «Близнецы — Стрелец». Пик этих событий приходится на момент, когда Раху оказывается в накшатре Ардра, а Кету — в накшатре Мула.

Накшатры — это лунные стоянки. Они показывают, какие эмоции испытывает наш ум.

Ардра и Мула — две очень сильные накшатры, которые вызывают в умах людей очень много негативных эмоций: страх, агрессия, паника. В такие моменты мы наиболее уязвимы для различного рода вирусов, а мир теряет экономическую стабильность.Случаются кризисы в экономике, здравоохранении, в семейных взаимоотношениях.

Как долго продлится этот период? Ждать ли нам улучшений?

Гириш Кумар Джоши: когда Раху перейдет от Ардры к Мригашире, влияние «ядовитой короны» начнет постепенно снижаться. Переход произойдет с 12 по 15 мая. С этого времени постепенно ситуация начнет улучшаться. Но нужно, конечно, больше времени, чтобы полностью избавиться от последствий вируса и стабилизировать мировую экономику.

Что же делать сейчас, пока бушует вирус? Может быть, у Вас есть какие-то рекомендации?

Гириш Кумар Джоши: помимо астрологии я также профессионально занимаюсь аюрведой и акупрессурой. Так что для укрепления общего здоровья я предлагаю попробовать и акупрессуру — это точечный массаж, основанный на древних медицинских писаниях.

Советую нажимать на следующие точки на ваших руках ежедневно, по 3-5 минут на каждую точку.





На состояние вашего здоровья также влияет то, насколько велики ваши цели. Ведь на маленькие цели человеку даются маленькие силы. А на великие дела природа щедро одаривает человека способностью выживать в любых условиях.

За цели в карте человека отвечает Юпитер, также как и за средства их достижения. Вообще он показывает, что у человека будет с такими сферами, как деньги, власть, закон, расширение деятельности, путешествия за границу, работа с иностранными партнерами, удача, учителя, интуиция, предвидение, супруг для женщины, дети...

Сейчас важно работать со всеми теми сферами, за которые отвечает Юпитер.То есть определиться со своими целями, со своим предназначением и начать действовать: искать себя, обучаться новым полезным навыкам, заниматься саморазвитием, прокачивать карму и помогать людям.

Так что вместо того, чтобы бояться, начинаем достигать своих целей: находим возможности для заработка, постигаем новые профессии (желательно, связанные с духовностью), работаем над своими личными качествами.

А для чего сейчас получать новые навыки и обучаться, ведь у многих уже есть образование и они работают по своей профессии?

Гириш Кумар Джоши: сейчас важно подстраховаться: пока идет карантин, стоит обратить внимание на обучение тому, что впоследствии принесет вам дополнительный доход. У вас есть время научиться полезным навыкам, обрести профессию, которая не будет зависеть от курса доллара, от вирусов и прочих страшных вещей.

Важно соблюсти баланс «духовность — материальность». Одна из таких профессий — это астролог. Вы работаете удаленно, проводите все консультации онлайн, помогаете людям. Если следовать этому балансу, 2020 год пройдет для вас максимально успешно, несмотря на трудности в мире.

Кстати, о профессии астролога вы можете узнать на нашем бесплатном вебинаре, где вы научитесь строить свою натальную карту, чтобы увидеть ваш скрытый потенциал и предназначение. Регистрируйтесь по ссылке на наш мастер-класс, где мы расскажем, как составить свой индивидуальный гороскоп, как укрепить сферы отношений, финансов и здоровья, а также научиться исполнять свои желания по специальной технике.





Учителя Школы Лакшми, потомственные астрологи, Гуру из Индии (слева направо): Дженни Кларк, Гуруджи Муртхи, Гириш Кумар Джоши

А где можно научиться профессии астролога? Расскажите подробнее о школе Лакшми.

Гириш Кумар Джоши: в Школе Лакшми преподают ведическую астрологию, нумерологию и хиромантию. Там обучают потомственные астрологи, брамины из Индии. За 2,5 года мы обучили более 3000 человек, которые сейчас практикуют наши знания, помогают людям. Наш Институт нацелен на то, чтобы обучить людей астрологии как профессии. Наши выпускники сейчас консультируют, многие даже ушли с основной работы, чтобы полностью посвятить себя астрологии.





Во время духовной поездки в Индию у Школы Лакшми брали интервью Индийские СМИ, тиражом 100 млн копий.

Это интересно! Неужели астрология может быть прибыльной профессией?

Гириш Кумар Джоши: сейчас астрология не просто прибыльная профессия, а образ жизни. Именно этому мы и учим наших студентов. С помощью знаний астрологии они улучшают свою жизнь и жизнь других людей. Мы даем не только знания по астрологии, но и делимся полезными практиками. Каждый год Школа Лакшми отправляет студентов в духовный тур в Индию, где они могут прикоснуться к истокам ведических знаний.

Наши ученики могут жить в любой точке мира, ведь они не привязаны к определенному месту, чтобы работать и консультировать. Сейчас это можно делать онлайн. Я бы сказал, что астролог — это профессия будущего. Особенно в сложившейся в мире ситуации, когда онлайн-профессии вышли на передовую.

Какие курсы и что именно Вы преподаете в Российском онлайн-институте астрологии Лакшми?





Гириш рассказывает о том, как астрология и акупунктура помогают улучшить здоровье (духовный тур Школы Лакшми в Индию, Хайдарабад)

Гириш Кумар Джоши: я учу студентов основам ведической астрологии, ее различным отраслям. Студенты узнают о знаках, планетах, звездах, влиянии всех этих небесных тел на жизнь человека. Мы изучаем составление гороскопов и интерпретацию различных комбинаций, таких как Йога, периоды планет, Вимсоттари-даша, дробные карты, Панчанга, транзиты — движение планет и их влияние на жизнь, а также различные методы предсказаний. Я рассказываю об аюрведической астрологии — применении как аюрведических, так и астрологических принципов для поддержания здоровья человека, различных методов прогнозирования.

Благодаря обучению, наши студенты укрепили отношения, нашли свое предназначение и таланты, улучшили финансовую составляющую и начали вести духовный, правильный образ жизни. Отзывы о Школе Лакшми вы можете почитать здесь.

Гириш Джи, благодарим Вас за Ваши бесценные советы и полезную информацию! Спасибо, что посетили нас! Что бы вы пожелали нашим читателям?