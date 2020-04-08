Коронавирус добрался до СБУ: что известно о первых зараженных

Алексей Вольцев

В Ровно коронавирус COVID-19 диагностировали сразу у трех сотрудников управления Службы безопасности Украины (СБУ). Напомним, ранее стало известно о резком всплеске заболеваемости среди несовершеннолетних.

На данный момент все они госпитализированы, а в помещении управления провели дезинфекцию, сообщили журналистам ТСН в спецслужбе.

Кроме того, в учреждении введены карантинные ограничения, в т. ч. закрыли столовую.

На данный момент в регионе подтверждено 44 случая коронавируса, шесть пациентов скончались.

Как сообщали «ФАКТЫ», 7 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в Вооруженных силах Украины — ею стала жительница Прикарпатья, работавшая в одной из воинских частей. Диагноз был подтвержден уже после смерти.