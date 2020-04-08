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Коронавирусом в Украине заразились 172 медика

Коронавирусом в Украине заразились 172 медика
При 40-процентном уровне обеспеченности врачей защитными костюмами, 172 медработника по всей Украине уже подхватили коронавирус. Об этом рассказал замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Сейчас у 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно", – сообщил Ляшко.

Также он отметил, что хоть инфицированных медиков и много, нужно все же учитывать, что именно они первыми встречаются с зараженными.

При этом, по словам Ляшко, бригады экстренной медпомощи и врачи в инфекционных больницах обеспечены защитными костюмами на 30-40%.

"Но мы должны понимать, что месячную потребность мы рассчитываем на полную 100% загруженность врачей и медицинских бригад COVID-19 в этой конкретной больнице. То есть мы считаем по максимуму", – добавил он.

Кроме того, главный санврач Украины рассказал, что сейчас в Украине 242 больницы определены как больницы первой волны.
"Они нам ежедневно сообщают о состоянии обеспеченности средствами индивидуальной защиты, лекарственными средствами, а также медицинским оборудованием, чтобы мы могли оперативно реагировать", – говорит Ляшко.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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