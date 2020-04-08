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Лиам Хемсворт о разводе с Майли Сайрус: «Шесть месяцев восстанавливал душевное равновесие»

Лиам Хемсворт о разводе с Майли Сайрус: «Шесть месяцев восстанавливал душевное равновесие»
Лиам Хемсворт долго не комментировал развод с Майли Сайрус. Теперь же актер признался, что физические тренировки и съемки в новом проекте помогли ему отвлекаться от тревожных мыслей. Сейчас артист уже полностью восстановился после болезненного расставания.

Десять лет Лиам Хемсворт и Майли Сайрус были одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. Влюбленные то и дело расставались, мирились и делали громкие заявления друг о друге. Когда в декабре 2018 актеры поженились поклонники подумали, что они наконец-то успокоились, но брак не просуществовал долго. Уже летом 2019-го Лиам подтвердил, что подал документы на развод.

Назывались разные причины расставания Хемсворта и Сайрус. Сам актер утверждал, что возлюбленная была ему не верна, а вот Майли настаивала, что разрыв произошел из-за алкогольной зависимости партнера. Так или иначе, сейчас звезды не общаются друг с другом. Они оба счастливы в новых отношениях, а вот развод стараются не комментировать.


В одном из недавних интервью Лиам все-таки признался, что расставание далось ему тяжело. Данный период совпал со съемками в сериале «Самая опасная игра», и именно работа помогла Хемсворту отвлечься.

«Большую часть съемок я провел, бегая по улицам — это очень помогло мне двигаться дальше. Я пробегал по 10 километров в день, а я никогда не делал такого в своей жизни раньше. В течение шести месяцев я восстанавливал душевное равновесие и физические упражнения помогали мне избавиться от дурных мыслей», — подчеркнул артист.

Напомним, что сейчас Хемсворт встречается с моделью Габриэллой Брукс. Ранее влюбленных часто видели вместе во время совместных прогулок. При этом сам актер информацию о личной жизни предпочитал не комментировать.

А вот Майли Сайрус состоит в отношениях с музыкантом Коди Симпсоном. Влюбленные постоянно публикуют совместные снимки и рассказывают о своем романе. После развода артистка столкнулась не только с душевным кризисом, но и с проблемами со здоровьем: тогда у нее диагностировали обостренный тонзиллит. Ей даже пришлось сделать операцию, и в сложный период рядом находился именно Коди.

Сейчас Лиам Хемсворт, как и все звезды, самоизолировался и никуда не выходит из своего дома. Общаясь с журналом Men’s Health, актер отметил, что теперь у него есть еще больше свободного времени для занятий спортом и самосовершенствования. Об ошибках прошлого артист не сожалеет, хотя и признается, что сейчас хотел бы многое исправить.

Фото: Getty Images, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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