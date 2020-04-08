Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе

Анастасия Иванова

Фронтмен Little Big вот уже четыре года женат на Ирине Смелой. У девушки, которая является певицей и популярным блогером, есть свои поклонники. Недавно их обеспокоило отсутствие семейных фото в блоге кумира: тут же появились слухи, что парочка собирается развестись. Но сегодня звезды развеяли негативные мифы.

Ира Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, в 2017 году подарила супругу сына Добрыню. Музыкант души не чает в наследнике. Однако в последнее время семья вынуждена жить раздельно: артист много времени проводит с группой в загородном доме. Отсюда и возникли слухи: мол, Илья переехал из-за интрижки с солисткой Соней Таюрской.

Смелая отказывалась комментировать сплетни, а сегодня опубликовала ролик. В кадре музыкант, который сегодня празднует 35-летие, получает от нее подарок — черную гитару. Блогер также показала целый ряд снимков с избранником, подписав их признанием в любви.





Поклонников порадовало воссоединение влюбленных: «Ира, не отдавай его Соне, держи его зубами»; «Вы такие милые все. Прямо потискать хочется». Они также оставили имениннику теплые слова поздравления. «Здоровья, счастья, успехов во всем, позитивного настроения, побольше крутых треков, проектов!»

Напомним, что в эти дни группа Little Big уже должна была отправиться в Роттердам, чтобы представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение». Однако в связи с пандемией организаторам пришлось отложить событие до следующего года. Несмотря на досадное стечение обстоятельств, артисты не стали отчаиваться.

Группа арендовала роскошный трехэтажный особняк и в самоизоляции посвящает время исключительно творческим экспериментам. Little Big активно записывает свежие композиции, а также проводит конкурсы и снимает шоу. Фронтмент же всерьез увлекся живописью: «У меня появилось новое хобби — я начал рисовать. Картины, конечно, получаются некрасивыми, но рисовать их весело».

Напомним, звездный именинник начал свой путь к славе еще в 2003 году. Тогда он выступал под ником Ильич в составе группы «Тенкорр». А еще восемь лет назад вел YouTube-шоу на площадке «Спасибо, Ева!», параллельно снимаясь в ряде других проектов в качестве актера. Вместе с блогером Эльдаром Джараховым он также занимается каналом «КликКлак».

«Мне все говорили: «Ильич, ну ты же понимаешь, что ни черта не получится ни тут, ни там». А я тогда думал: «Не получится и не получится, какая разница? Главное, что мы попробовали». А все остальные боялись пробовать и оказаться ненужными. Но когда ты осознаешь, что тебе нечего терять, ты идешь на риск. У меня до 27 лет вообще ничего не получалось. Я был безработным, меня никуда не брали — даже пиццу разносить. Возможно, что это и подстегнуло меня», — делился он секретом успеха.

Фото: Instagram