«Ливерпуль» принёс извинения болельщикам

Анастасия Иванова

Руководители «Ливерпуля», планировавшие отправить персонал клуба в «отпуск» без сохранения заработной платы, изменили своё решение.«Ливерпуль» отказался претендовать на государственную программу финансирования. Клуб продолжит самостоятельно выплачивать заработную плату всему персоналу.«Мы считаем, что ранее мы пришли к неверному решению. Мы просим прощения у болельщиков.У нас действительно существуют проблемы с финансами из-за сложившейся во всём мире ситуации, но мы продолжим заботиться о наших сотрудниках и готовиться к различным сценариям», - сообщил исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур.