«Ливерпуль» принёс извинения болельщикам
Сегодня, 13:49 Анастасия Иванова
Руководители «Ливерпуля», планировавшие отправить персонал клуба в «отпуск» без сохранения заработной платы, изменили своё решение.
«Ливерпуль» отказался претендовать на государственную программу финансирования. Клуб продолжит самостоятельно выплачивать заработную плату всему персоналу.
«Мы считаем, что ранее мы пришли к неверному решению. Мы просим прощения у болельщиков.
У нас действительно существуют проблемы с финансами из-за сложившейся во всём мире ситуации, но мы продолжим заботиться о наших сотрудниках и готовиться к различным сценариям», - сообщил исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур.
По материалам: gogetnews.info