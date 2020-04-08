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«Ливерпуль» принёс извинения болельщикам

«Ливерпуль» принёс извинения болельщикам
Руководители «Ливерпуля», планировавшие отправить персонал клуба в «отпуск» без сохранения заработной платы, изменили своё решение.
«Ливерпуль» отказался претендовать на государственную программу финансирования. Клуб продолжит самостоятельно выплачивать заработную плату всему персоналу.
«Мы считаем, что ранее мы пришли к неверному решению. Мы просим прощения у болельщиков.

У нас действительно существуют проблемы с финансами из-за сложившейся во всём мире ситуации, но мы продолжим заботиться о наших сотрудниках и готовиться к различным сценариям», - сообщил исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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