Лунный день сегодня 8 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Из-за воздействия Луны настроение людей часто меняется, и позитивный настрой уступает место неуверенности. Лунный календарь поможет в планировании дел. Советы астрологов предупредят вас о том, какой будет лунная энергетика сегодня.

Этот день отмечен астрологами как достаточно негативный и непредсказуемый. Чтобы трудности на вашем пути не помешали в достижении целей, старайтесь избавляться от отрицательных мыслей. Заговоры от тоски и уныния помогут справляться с наплывами эмоциональных проблем.

Фаза Луны: это день Полнолуния в Знаке Весов. Сам по себе 15 лунный день является достаточно необычным, но причиной его непредсказуемости будет очень сильное сближение Луны с Землей. Это превращает Полнолуние в так называемое суперлуние.

Магнитные бури 8 апреля: метеорологи прогнозируют практически нулевое воздействие солнечных ветров на магнитное поле Земли. Бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

любимые дела;отдых;спокойствие;размеренность;ответственность.негатив;критика;денежные траты.

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не заниматься сегодня унылыми домашними делами. Если же уборка, готовка и наведение порядка не вводят вас в состояние скуки, то это будет отличным способом проведения времени. В такие дни дома лучше отдыхать и давать своим близким больше свободы.

Что надеть сегодня

В это суперлуние не стоит рисковать и провоцировать чрезмерный рост негативной энергетики. Для этого следует меньше провоцировать окружающих красными оттенками в образе. Вместо них лучше использовать больше нейтрального серого и холодного синего. Если захочется выглядеть чуть более неординарно, можно добавить желтые оттенки.

Золотые украшения в период очень сильной и непредсказуемой Луны только усугубят сложившееся положение. Сделать свою жизнь более упорядоченной вам помогут серебряные изделия круглой формы — кулоны, серьги, кольца. Полезным будет использование защитных минералов типа алмаза, жемчуга, обсидиана или лунного камня.

Финансы и работа в 15 лунный день

В такой день срывы планов являются практически нормой. Они могут происходить по самым разным причинам, но гораздо важнее не искать причины неудач, а стараться как можно скорее воспользоваться сложившейся ситуацией в свою пользу.





Наибольшая опасность будет исходить от окружающих людей. Обереги от энергетических вампиров помогут вам спасти себя от их негативного влияния, которое может плохо сказаться на финансах, на успехе в делах и даже настроении. Что касается покупок, то их тоже лучше отложить. Если придется потратить много денег по какой-то вынужденной причине, можно прибегнуть к помощи близких. Они могут дать полезный совет.

Любовь и отношения 8 апреля

В любви нас всех ожидает также не самый приятный день. Проблема заключается в том, что предсказать точно какие-то действия окружающих будет очень сложно. Придется постоянно адаптироваться, стараясь не путать желаемое с действительным. Стоит рассматривать необъяснимые и глупые поступки окружающих как недоразумения.

В такие дни действует закон «не суди, да не судим будешь». Если кто-то вздумает перейти вам дорогу, лучше не сосредотачивать свое внимание на мести. Также не стоит критиковать окружающих, провоцировать их на негативные эмоции. Всё это вернется в виде неурядиц и проблем.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Несмотря на то, что полная Луна будет расположена очень близко к Земле, во многом наше настроение будет зависеть от нас самих. Старайтесь не заниматься раздражающими вас делами, не рисковать и не встревать в конфликты. Нервозность, вспыльчивость — следствие влияния суперлуния. Чтобы справиться с волной негатива, внимательно следите за своей реакцией на происходящее.

Что касается здоровья, то серьёзных проблем с ним возникнуть не должно. Тем не менее мощная Луна может вызвать легкое недомогание, которое придется некстати активным людям с большим количеством обязанностей и дел.