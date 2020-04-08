Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка

Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка

Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что оптимистично настроен в отношении предстоящей встречи ОПЕК+, на которой могут быть найдены решения по стабилизации рынка нефти.

"Министр нефти Мануэль Кеведо и глава МИД страны Хорхе Арреаса находятся в прямом контакте с правительствами России и Саудовской Аравии и другими коллегами из ОПЕК в рамках подготовки видеоконференции, которая состоится 9 апреля, где страны будут искать консенсус для восстановления нефтяного рынка и справедливых и стабильных цен, которые позволят восстановить мировую экономику и финансовые рынки", - сказал он.

"Я верю, что мы находимся на верном пути, есть хорошие предложения на столе (переговоров)… Я оптимистично настроен по поводу видеоконференции ОПЕК и соглашений ОПЕК+, которые вернули бы стабильность нефтяному рынку… и мировой экономике", - добавил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.


В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков. Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждений альянса, сообщал, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики "большой двадцатки".

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой диктант-2020” российским пользователям
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой
России не хватает защитных костюмов для врачей
России не хватает защитных костюмов для врачей
Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков
Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков
Руководитель «Русского радио» привез в Россию коронавирус
Руководитель «Русского радио» привез в Россию коронавирус
От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб
От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб
Раскрыт диагноз Бабкиной
Раскрыт диагноз Бабкиной
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ
Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ
Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию формируется удаленно
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить 200−400 евро
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Венесуэла считает, что в ОПЕК стремятся стабилизировать ситуацию с нефтью
Эр-Рияд поддержал предложение Каракаса по консенсусу по рынку нефти
Мадуро: Страны ОПЕК обсудят с партнерами заморозку добычи нефти до июня
Министр нефти Венесуэлы едет в Россию обсуждать договор о снижении добычи - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио