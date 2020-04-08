Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка

Лидия Мартынова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что оптимистично настроен в отношении предстоящей встречи ОПЕК+, на которой могут быть найдены решения по стабилизации рынка нефти.

"Министр нефти Мануэль Кеведо и глава МИД страны Хорхе Арреаса находятся в прямом контакте с правительствами России и Саудовской Аравии и другими коллегами из ОПЕК в рамках подготовки видеоконференции, которая состоится 9 апреля, где страны будут искать консенсус для восстановления нефтяного рынка и справедливых и стабильных цен, которые позволят восстановить мировую экономику и финансовые рынки", - сказал он.

"Я верю, что мы находимся на верном пути, есть хорошие предложения на столе (переговоров)… Я оптимистично настроен по поводу видеоконференции ОПЕК и соглашений ОПЕК+, которые вернули бы стабильность нефтяному рынку… и мировой экономике", - добавил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков. Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждений альянса, сообщал, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики "большой двадцатки".