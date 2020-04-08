Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин ради эфира

Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин ради эфираАндрей МалаховФото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Телеведущий Андрей Малахов ответил на обвинения со стороны народного артиста РСФСР Льва Лещенко в принуждении к нарушению карантина. Его слова приводятся в Telegram-канале Super.ru.

Малахов заявил, что настолько уважает Лещенко, что готов стать «мальчиком для битья» и принять все, что говорит артист. «Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой (сестра композитора Игоря Крутого — прим. "Ленты.ру") и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем», — подчеркнул ведущий.

Лещенко в эфире программы «60 минут» рассказал, что его критиковали за участие в программе Малахова от 17 марта. Певец якобы предупредил журналиста, что находится в самоизоляции после возвращения из США. «На что Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!"» — заявил артист.

6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Артист и его супруга были госпитализированы 24 марта. У певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус
Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус
Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин ради эфира
Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин
Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт
Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт
Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова: «Муж спокойно относится к моему рабочему графику»
Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова: «Муж спокойно относится
Мировой торговле напророчили серьезное падение
Мировой торговле напророчили серьезное падение
Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей
Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей
"АвтоВАЗ" возобновит работу с 13 апреля
"АвтоВАЗ" возобновит работу с 13 апреля
Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии
Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии
Регулятор Техаса: Снижать добычу не на 10 млн баррелей, а вдвое больше
Регулятор Техаса: Снижать добычу не на 10 млн баррелей, а вдвое больше
Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6 млрд
ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке
Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса