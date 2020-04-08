Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин ради эфира

Вадим Карасев

Андрей МалаховФото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Телеведущий Андрей Малахов ответил на обвинения со стороны народного артиста РСФСР Льва Лещенко в принуждении к нарушению карантина. Его слова приводятся в Telegram-канале Super.ru.

Малахов заявил, что настолько уважает Лещенко, что готов стать «мальчиком для битья» и принять все, что говорит артист. «Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой (сестра композитора Игоря Крутого — прим. "Ленты.ру") и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем», — подчеркнул ведущий.

Лещенко в эфире программы «60 минут» рассказал, что его критиковали за участие в программе Малахова от 17 марта. Певец якобы предупредил журналиста, что находится в самоизоляции после возвращения из США. «На что Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!"» — заявил артист.

6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Артист и его супруга были госпитализированы 24 марта. У певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию.