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Миллионы роз пришлось уничтожить из-за коронавируса в России

Миллионы роз пришлось уничтожить из-за коронавируса в РоссииФото: Антон Вергун / РИА Новости

Российские тепличные предприятия из-за эпидемии коронавируса и снижения спроса вынуждены ежедневно уничтожать миллионы роз. Об этом «Ленте.ру» сообщил президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

По данным организации, в стране в общей сложности 167 гектар современных теплиц. С каждого гектара в день производители в среднем собирают 7 тысяч роз, которые невозможно продать. Таким образом, ежедневно компании уничтожают около 1,2 миллиона роз.

Ситников отметил, что из-за пандемии доходы компаний свелись фактически к нулю, а расходы остались прежними. По его словам, специфика производства цветов такова, что это безостановочный процесс. Растения необходимо постоянно поливать, удобрять, а цветы — срезать. В ассоциации призвали включить цветоводческие предприятия в список тех, которые нуждаются в государственной поддержке.

Ранее крупнейшие российские бизнес-объединения обратились в правительство с предложением о мерах по борьбе с кризисом, вызванным распространением коронавируса. В частности, они попросили вернуть до 30 процентов денег, которые компании уже уплатили в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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