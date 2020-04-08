Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавирусаФото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Граждане могут получить экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациента, россиянам стоит перенести сроки планового похода к врачу. Такие разъяснения правил медпомощи на время пандемии коронавируса опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что медицинскую помощь в полном объеме продолжают оказывать пациентам с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также тем, кто находится на заместительной почечной терапии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Из Дании хотят вернуться более 40 россиян
Из Дании хотят вернуться более 40 россиян
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына
В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
У Елены Степаненко появился тайный поклонник
У Елены Степаненко появился тайный поклонник
Стало известно, насколько сократят добычу нефти в США
Стало известно, насколько сократят добычу нефти в США
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
В России подтвердили проведение совместного патрулирования в Идлибе
В России подтвердили проведение совместного патрулирования в Идлибе
Вечная ценность: российский бензин не сдается коронавирусу и обвалу нефти
Вечная ценность: российский бензин не сдается коронавирусу и обвалу
СМИ раскрыли, кем заменят Екатерину Андрееву на Первом канале
СМИ раскрыли, кем заменят Екатерину Андрееву на Первом канале
Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ
Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ
Две спаривавшихся 41 миллион лет назад мухи были найдены в янтаре
Две спаривавшихся 41 миллион лет назад мухи были найдены в янтаре

Топ на сегодня

Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального к суверенитету
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой диктант-2020” российским пользователям
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой

Еще по теме

Сегодня вступает в действие Программа медицинских гарантий на 2020 год
В рязанской больнице опровергли удаление почки у женщины вместо опухоли
Минздрав предложил оказывать медицинскую помощь на производстве
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки