Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом ударит по бюджету

Алексей Вольцев

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер (поддержки экономики. — Прим.ред.), возможно, придется и актуализировать, и думать о том, что еще сделать. Мы для этого отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме, реагируем мы немедленно, разрабатываем дополнительные решения по поддержке экономики", — сказал Мишустин.