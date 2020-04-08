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Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом ударит по бюджету

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом ударит по бюджету
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер (поддержки экономики. — Прим.ред.), возможно, придется и актуализировать, и думать о том, что еще сделать. Мы для этого отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме, реагируем мы немедленно, разрабатываем дополнительные решения по поддержке экономики", — сказал Мишустин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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