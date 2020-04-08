Музей Победы приглашает поучаствовать в проекте "Лица Победы"

Лидия Мартынова

Музей Победы приглашает принять участие в проекте по созданию всенародного исторического депозитария "Лица Победы". Он посвящен сбору и хранению информации о тех, кто в годы Великой Отечественной войны боролся с нацизмом.

Планируется, что "Лица Победы", рассчитанный на хранение более 150 миллионов фотографий и текстовых документов, станет крупнейшим архивом данных, фотографий и личных историй.

Для того, чтобы внести информацию о своих родственниках или знакомых необходима фотография человека (или ее электронная копия), годы его жизни и указание, чем он занимался во время ВОВ (где воевал или работал).

сайте, отправить по почте (при этом важно прикрепить к письму согласие на обработку персональных данных) или принести лично в Музей Победы, где модераторы отсканируют фото и примут историю.

В отличие от простого архива, где информацию получают только по специальному запросу, в Музее Победы проведут масштабную мультимедийную экспозицию "Лица Победы". С ее помощью каждый посетитель сможет найти данные о своем предке и увидеть их на большом экране (а при желании, показать своим детям или внукам).

Проект "Лица Победы" реализует Музей Победы при поддержке государственных органов и общественных организаций. РИА Новости выступает информационным партнером проекта.