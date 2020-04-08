На Донбассе боевики обстреляли авто с журналистами телеканала "Украина"

Лидия Мартынова

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль журналистов телеканала "Украина".Об этом сообщил журналист телеканала Александр Махов в фейсбуке.В момент обстрела в салоне находились корреспондент, оператор, водитель и пресс-офицер."Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте, неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. Оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько других осколков попали в кузов", - сообщил Махов.Он добавил, что никто из журналистов не пострадал - все они сразу же укрылись в блиндаже."Военные говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку с помощью беспилотников", - добавил Махов.