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На Донбассе боевики обстреляли авто с журналистами телеканала "Украина"

На Донбассе боевики обстреляли авто с журналистами телеканала "Украина"
На Донбассе боевики обстреляли автомобиль журналистов телеканала "Украина".

Об этом сообщил журналист телеканала Александр Махов в фейсбуке.

В момент обстрела в салоне находились корреспондент, оператор, водитель и пресс-офицер.

"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте, неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. Оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько других осколков попали в кузов", - сообщил Махов.
Он добавил, что никто из журналистов не пострадал - все они сразу же укрылись в блиндаже.

"Военные говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку с помощью беспилотников", - добавил Махов.
# Украина / В мире
По материалам: gogetnews.info

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