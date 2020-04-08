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На Дону режим самоизоляции помогут контролировать казаки-дружинники

На Дону режим самоизоляции помогут контролировать казаки-дружинники

Патрулировать улицы в Ростовской области будут казаки-дружинники на лошадях. Их цель контролировать исполнение режима самоизоляции.

Известно, что для обеспечения соблюдения режима самоизоляции привлекут более 600 дружинников. Так по данным правительства региона, 26 парных конных патруля будут задействованы в Октябрьском, Константиновском, Белокалитвинском и Миллеровском районах, а так же в Азове, сообщает «DONDAY».

Уточняется, что для дружинников созданы определенные маршруты. До обеда они будут контролировать территорию населенных пунктов, а после обеда будут патрулировать леса, водоемы и дачи.

Также для дополнительного информирования населения казаки-дружинники будут использовать громкоговорители.

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По материалам: u-f.ru

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