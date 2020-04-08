На платформе STAY пройдет первый театральный онлайн-марафон

Вадим Карасев

Фото: страница «Мария Стюарт на STAY» во «ВКонтакте»

На платформе онлайн-концертов STAY пройдет первый театральный онлайн-марафон. Четыре спектакля будут показаны с 11 по 22 апреля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В субботу, 11 апреля, пройдет первый акт спектакля «Мария Стюарт». На следующий день, 12 апреля, покажут второй акт той же постановки. Стоимость просмотра за оба акта — 380 рублей (доступно в записи 13-15 апреля).

16 апреля состоится показ спектакля «Крыша» (стоимость 250 рублей, доступно в записи 16-18 апреля), 18 апреля — «Дядя Ваня» (стоимость 300 рублей, доступно в записи 19-22 апреля), 22 апреля — «БЫК» (стоимость 300 рублей, доступно в записи 23-25 апреля).

Начало всех трансляций — в 21:00.

В STAY сообщили, что этот марафон создан для тех, кто интересуется современным театром — ярким визуальным, провоцирующим зрителя на реальные живые эмоции. «Сюжеты, сфокусированные на жизнях современных людей — их умении принимать обстоятельства, бороться, любить, прощать. Спектакли о нас, делающих свой выбор каждый день», — добавили там.