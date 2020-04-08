«Нафтогаз» думает содрать с «Газпрома» $ 17 млрд за «грехи» перед ЕС

Лидия Мартынова

«Нафтогаз Украины» рассматривает возможность новых арбитражных исков к «Газпрому» на $ 17 млрд. Так как российский холдинг начал работать с Украиной по европейским правилам, национальная компания может попытаться заработать на том, что в России закрыт доступ к трубопроводным поставкам для независимых поставщиков, компании якобы не давали получать транзитные поставки газа из Средней Азии и запрещали виртуальный реверс.

«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету „Нафтогаза“ дополнительные „вопросы“ к „Газпрому“ на сумму еще 17,3 миллиарда долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — написал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза Укаины» Юрий Витренко.

Он не уточнил, какие претензии могут предъявить к «Газпрому», но указал на то, что его главная ответственность на посту — это отношения с «Газпромом». «Именно с ним в декабре прошлого года от имени „Нафтогаза“ я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 млрд долларов. Теперь этот контракт необходимо исполнять и делать так, чтобы он не сорвался, и чтобы „Газпром“ не был освобожден от обязанностей заплатить нам эти 7,2 млрд, даже если он не будет подавать газ для транзита (принцип „качай или плати“)», — сообщил Юрий Витренко.

В канун подписания контракта Украина ввела в действие новые нормы функционирования газового рынка и теперь работает по правилам ЕС — Третьего энергетического пакета. Кроме того, «Оператор ГТС Украины» подписал с «Газпромом» межоператорское соглашение по транспортировке газа в европейском варианте. Все это могло подвести руководство «Нафтогаза Украины» к мысли о том, что компания имеет право требовать от «Газпрома» и, по сути, России соответствовать в газовой сфере нормам ЕС и заплатить компенсацию за несоответствие по предыдущему контракту.

Как отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, российскому холдингу могут вменить в вину отказ переносить точки передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, запрет экспорта газа независимыми российскими производителями и блокирование транспортировки газа из Средней Азии на Украину.

«За все это „Нафтогаз“ может потребовать возмещение понесенных убытков, так как нормы ЕС запрещают блокировать перенос точек, доступ к ГТС и поставки альтернативных поставщиков. На этом компания действительно могла заработать или, по крайней мере, существенно сократить расходы», — отмечает эксперт.

Также Юрий Витренко называл в качестве повода для исков — участие «Газпрома» в долговых обязательствах компании «Росукрэнерго», которая в середине 2000-х была посредником по поставкам газа на Украину. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» говорил, что компания может подать жалобу в антимонопольный орган Евросоюза с перспективой судебного процесса в суде ЕС и иски в международные арбитражи в Цюрихе и в Стокгольме.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий отмечает, что «Нафтогаз Украины» может апеллировать также и к антимонопольному расследованию Еврокомиссии в отношении «Газпрома», после которого тот, например, согласился на виртуальный реверс в странах Восточной Европы. Для Украины он был запрещен по предыдущему контракту и она, покупая российский газ у европейских трейдеров, несла расходы за транспортировку топлива обратно из Европы на Украину.

«Вообще идея новых исков против „Газпрома“ возникла неожиданно. На Украине сейчас не до этого. И причиной может быть желание Витренко заявить о себе. У него давний конфликт с предправления Коболевым, которому недавно продлили контракт, и тучи над головой исполнительного директора „Нафтогаза“ все больше сгущаются», — заметил Дмитрий Марунич.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что «Нафтогаз Украины» не может требовать у «Газпрома», например, доступа к трубопроводным экспортным поставкам для независимых производителей, так как этот вопрос регулируется российским законодательством. Что касается поставок через Россию газа из Средней Азии, то у украинской компании также мало шансов что-то доказать.

«Чисто теоретически: чтобы оспаривать недопуск к транспортировке газа по российской системе из Центральной Азии, „Нафтогаз“ должен предъявить наличие прав собственности на газ на входе в РФ и необоснованный отказ российской стороны предоставить услуги по транспортировке в нарушение действующего контракта или международного договора. У НАКа нет ни первого, ни второго», — отметил Алексей Гривач. Он добавил, что нынешняя ситуация — лишняя иллюстрация к пьесе «Украина — надежный партнер».

Напомним, что в конце декабря «Газпром» и «Нафтогаз Украины» урегулировали все действующие судебные претензии друг к другу в рамках подписания нового пятилетнего контракта на транзит газа. Так, «Газпром» выплатил $ 2,9 млрд компенсации и пени за просрочку по решению Стокгольмского арбитража за несоблюдение контрактных объемов транзита, а Киев отозвал иск из Стокгольмского арбитража на $ 12,5 млрд. В нем нацкомпания требовала компенсировать несоответствие объемов транзита уже после решения арбитража и до конца действия контракта и заплатить за транзит по новым тарифам, установленным украинской госкомиссией по регулированию энергетики еще в 2016 году, но не признаваемым «Газпромом». Еще Киев отказался требовать $ 7,4 млрд штрафа и пени за просрочку по решению украинского антимонопольного комитета. Тот обвинял российский холдинг в монопольном положении на рынке транзита газа.

Редакция отдела «Энергетика» ИА Newstes