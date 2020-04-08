«Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» на сумму $ 17,3 млрд — Витренко

Анастасия Иванова

НАК «Нафтогаз Украины» готовит новый пакет претензий к российскому «Газпрому», намереваясь взыскать с него в судебном порядке более 17 миллиардов долларов.

Как сообщил в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, претензии нового иска уже сформулированы и находятся на рассмотрении наблюдательного совета украинской компании.

«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету „Нафтогаза“ дополнительные „вопросы“ к „Газпрому“ на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — сообщил он.

При этом топ-менеджер не стал конкретизировать суть претензий, которые будут оформлены в виде судебного иска в Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что в конце декабря 2019 года после многодневных переговоров «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа. По условиям договора «Газпром» выплатил «Нафтогазу» почти $ 3 млрд.

После этого стороны пообещали отозвать все взаимные претензии. Однако украинская сторона, как заправский рэкетир почти сразу же нарушила обещание.

Как сообщало ИА Newstes, уже в феврале Юрий Витренко заявил, что в «Нафтогазе» завершают подготовку очередного пакета документов для арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму. Нафтогаз намерен требовать выплату компенсацию размером порядка 8 миллиарда долларов.