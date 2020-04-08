Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» на сумму $ 17,3 млрд — Витренко

«Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» на сумму $ 17,3 млрд — Витренко

«Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» на сумму $ 17,3 млрд — Витренко

НАК «Нафтогаз Украины» готовит новый пакет претензий к российскому «Газпрому», намереваясь взыскать с него в судебном порядке более 17 миллиардов долларов.

Как сообщил в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, претензии нового иска уже сформулированы и находятся на рассмотрении наблюдательного совета украинской компании.

«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету „Нафтогаза“ дополнительные „вопросы“ к „Газпрому“ на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — сообщил он.

При этом топ-менеджер не стал конкретизировать суть претензий, которые будут оформлены в виде судебного иска в Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что в конце декабря 2019 года после многодневных переговоров «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа. По условиям договора «Газпром» выплатил «Нафтогазу» почти $ 3 млрд.

После этого стороны пообещали отозвать все взаимные претензии. Однако украинская сторона, как заправский рэкетир почти сразу же нарушила обещание.

Как сообщало ИА Newstes, уже в феврале Юрий Витренко заявил, что в «Нафтогазе» завершают подготовку очередного пакета документов для арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму. Нафтогаз намерен требовать выплату компенсацию размером порядка 8 миллиарда долларов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Более 110 человек заразились коронавирусом в Таиланде за сутки
Более 110 человек заразились коронавирусом в Таиланде за сутки
Миллионы роз пришлось уничтожить из-за коронавируса в России
Миллионы роз пришлось уничтожить из-за коронавируса в России
В Киргизии закрыли больницу после заражения медиков коронавирусом
В Киргизии закрыли больницу после заражения медиков коронавирусом
Подсчитана доля трудовых мигрантов в России
Подсчитана доля трудовых мигрантов в России
Визажист рассказал, как краситься, чтобы хорошо выглядеть в видеочатах
Визажист рассказал, как краситься, чтобы хорошо выглядеть в видеочатах
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Люси Хейл
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Люси Хейл
«Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» на сумму $ 17,3 млрд — Витренко
«Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» на сумму $ 17,3 млрд —
Из Нью-Йорка в Москву отправился самолет с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву отправился самолет с россиянами
Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова
Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова
Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик
Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

Топ на сегодня

Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
Эрдоган запретил продажу масок в Турции: только безвозмездная раздача
Эрдоган запретил продажу масок в Турции: только безвозмездная раздача
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
София Ротару похоронила зятя
София Ротару похоронила зятя

Еще по теме

Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года
«Нафтогаз» решил взыскать с «Газпрома» еще 20 млрд долларов
"Нафтогаз" снизил сумму транзитного иска к "Газпрому" на $3,5 млрд
«Нафтогаз»: Новый иск к «Газпрому» может затянуться на шесть лет