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Названа причина погружения Бабкиной в медикаментозную кому

Названа причина погружения Бабкиной в медикаментозную комуФото: @ngbabkina

Народную артистку России Надежду Бабкину погрузили в искусственную кому для поддержания ее состояния. Об этом в эфире Первого канала рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, передает ТАСС.

«В данной ситуации кома — это, скажем, медицино-техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния. Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания», — пояснил он.

Пресс-атташе певицы Александр Велор, в свою очередь, рассказал агентству «Интерфакс», что Бабкину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы избежать каких-либо дальнейших, более тяжелых последствий. Он отметил, что такое решение врачей — логические действия, в которых нет ничего страшного и опасного.

Ранее о состоянии исполнительницы рассказала ее подруга, народная артистка России Клара Новикова. Она подчеркнула, что певица чувствует себя хорошо. Новикова предположила, что Бабкина «простыла» после посещения многочисленных мероприятий: «Она отмечала свой юбилей, съемки на телевидении у нее».

Бабкина была госпитализирована 6 апреля с пневмонией. Изначально у нее нашли коронавирус, позднее это предположение не подтвердилось.

Надежда Бабкина — советская и российская эстрадная певица, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». В 2016 году российский президент Владимир Путин удостоил певицу ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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