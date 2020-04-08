Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить 200−400 евро

Влада Некрасова

Граждане России, которые из-за коронавируса застряли в других странах с билетами иностранных авиакомпаний, должны быть готовы заплатить за перелет на родину. Об этом, как сообщает Минтранс РФ, шла речь на рабочей группе по вывозным рейсам.

Отмечается, что если у россиян есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов.

«Предусмотрены скидки для детей. С иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур», — говорят в министерстве.

Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета. Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты.

Кроме того, подчеркнуто, что на вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тыс. человек.

«На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка Минкомсвязи РФ», — говорят в Минтрансе.

Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе.

Также назван ряд пунктов, откуда в ближайшие дни могут быть сформированы вывозные рейсы. Это Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория.