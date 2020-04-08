Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ

Влада Некрасова

Ассоциация независимых нефтяных компаний "Ассонефть" в конце марта обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отсрочке выплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний с добычей менее 500 тысяч тонн в год за март-май либо до тех пор, пока мировые цены на нефть не вырастут, следует из письма гендиректора ассоциации Елены Корзун, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

"От имени участников ассоциации "Ассонефть" просим правительство РФ предоставить нефтегазодобывающим компаниям с объемом добычи в 2019 году менее 500 тысяч тонн отсрочку по уплате НДПИ за март–май 2020 года или до достижения мировой цены на нефть уровня 40 долларов за баррель в среднем за месяц", - отмечается в письме.