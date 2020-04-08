Новое обращение Путина прошло в режиме видеоконференции с главами регионов

Вадим Карасев

8 апреля президент РФ провел совещание с руководителями субъектов Федерации в формате видеоконференции по вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа. Владимир Путин озвучил важные поручения, касающиеся работы регионов, дополнительного стимулирования медицинских работников, поддержки малого и среднего бизнеса и помощи семьям с детьми.





Первоочередным вопросом президент назвал перевод всех больниц страны в режим повышенной готовности. Выделенные средства на здравоохранение уже поступили в регионы. Более 33 миллиардов рублей направлено на оснащение дополнительных специализированных коек в инфекционных отделениях. Порядка 13 миллиардов рублей выделено государством на закупку медицинской техники, включая необходимые в борьбе с COVID-19 аппараты ИВЛ. Уже в апреле в регионы поступят новые реанимобили и машины скорой помощи.

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Медицинским работникам, стоящим сейчас на передовой, организуют дополнительные выплаты. Средства в регионы поступят в ближайшее время.

В первую очередь, медперсоналу, работающему с пациентами, зараженными COVID-19, в течение 3 месяцев, начиная с апреля, будут производиться дополнительные выплаты. Ежемесячно врачам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом, добавят к заработной плате надбавку, равную 80 тысячам рублей, медсестрам и фельдшерам– 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи – 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи – 25 тысяч рублей. Помимо надбавок, медицинским работникам установят повышенные страховые гарантии, аналогичные военным.





По поводу бизнеса Владимир Путин дал также ряд поручений. Президент отметил, что нельзя останавливать все предприятия, нужно создать условия для работы в это нелегкое время.

Помимо озвученного ранее решения о снижении размера социальных взносов для малого и среднего бизнеса, сделать отсрочку на 6 месяцев по страховым взносам.

Кабинету министров совместно с Центробанком поручено подготовить программу поддержки бизнеса с целью сохранения численности работников и их доходов.

Правительство РФ должно расширить ряд возможностей гражданам для получения кредитных и ипотечных каникул.





В ходе совещания Владимир Путин озвучил и про социальные выплаты гражданам.

С апреля по июнь всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5000 рублей ежемесячно на детей до 3 лет.

Выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, начнутся уже в июне. Справки о доходах родителей не потребуются.

Гражданам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости после 1 марта, выплатят ежемесячное пособие с апреля по июнь по максимальной ставке – 12130 рублей. Оформить выплату будет возможно дистанционно. Помимо пособий по безработице таким семьям будет предоставлена выплата в течение 3 месяцев на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3000 рублей.

В заключении Владимир Путин призвал всех работать уверенно, ритмично и профессионально.