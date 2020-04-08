Новый генпрокурор Украины завела очередное дело в отношении Порошенко

Лидия Мартынова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала возбуждение уголовного производства в отношении пятого президента страны и народного депутата Верховной рады Петра Порошенко.

Как сообщает 8 апреля пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП) в Facebook, бывший глава государства подозревается в противоправных действиях при назначении судей Верховного суда в 2017 году.

«Генеральным прокурором 6 апреля на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента от 10 ноября 2017 года № 357/2017 и от 7 мая 2019 года № 195/2019 «О назначении судей Верховного Суда», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по фактам возможного злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК), неисполнение судебного решения (ч. 4 ст. 382 УК), и действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. ч. 1, 2 ст. 109 УК).

По информации пресс-службы ОГП, делу было решено дать ход после того, как к генпрокурору Венедиктовой обратились работники Верховного суда Украины (ВСУ) о возможных незаконных действиях Порошенко.

По словам судей, издание указов пятого президента и назначения им членов ВСУ не соответствуют нормам Конституции страны и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых было признано решением КСУ в деле по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.

Расследование по этим уголовным производствам, суть которых для простого обывателя совершенно непонятна, будет проводить Госбюро расследований (ГБР). Как и всех других дел, в которых фигурирует Порошенко.

Зато понятно другое — Петру Порошенко по прежнему никто не предъявляет никаких обвинений. Вся хитрость заключается в особенностях украинской процессуальной системы ведения уголовных дел.

Внесение сведений Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) является первой стадией производства, отчего складывается впечатление, что фигуранты расследования уже подвергаются уголовному преследованию. Однако это не так.

Опасность угодить за решетку возникает лишь после того, как фигуранту расследования официально объявляют о том, что его подозревают в совершении уголовных преступлений («пидзора»).

Если говорить о Порошенко, то сегодня он уже является фигурантом 21 расследования, сведения о которых внесены в ЕРДР. А вот «пидзору» ему пока никто не предъявил. В том числе и новый генпрокурор Венедиктова, от которой этого все ждали.

И у этих ожиданий были все основания. До своего нового назначения Венедиктова как раз была главой ГБР и не раз заявляла, что готова сделать Порошенко обвиняемым.

При этом она сетовала на то, что все ее усилия блокировал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, отказываясь согласовывать «пидозры». И вот теперь сама став генпрокурором, Венедиктова тоже с этим уже не спешит.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 17 марта Верховная рада Украины утвердила назначение генеральным прокурором страны Ирины Венедиктовой.