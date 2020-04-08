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Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост

Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет постДмитрий Овсянников Фото: Globallookpress.com

Заместитель министра промышленности России Дмитрий Овсянников, обматеривший сотрудниц аэропорта в Ижевске в ответ на просьбу показать билет, покинет свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к кабмину источники, а также источник в правительстве.

Отмечается, что решение об уходе Овсянникова из Минпромторга уже принято, оно вступит в силу в течение месяца.

Ранее в интернете появилось видео общения Овсянникова с работницей авиакомпании. После просьбы предъявить посадочный талон на рейс замминистра нецензурно выругался, а затем раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации.

После инцидента Овсянников был доставлен в полицию. По данным издания Baza, он попытался сбежать, но безуспешно.

Позже чиновник объяснился, отметив, что впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт. При этом он заверил, что все требования сотрудников авиационной безопасности выполнил. Госслужащий добавил, что в Ижевске навещал отца. Однако он был исключен из «Единой России».

Дмитрий Овсянников в 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли России, в 2016-2019 годах возглавлял Севастополь, затем вновь стал замглавы Минпромторга.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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