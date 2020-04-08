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Обмен пленными должен состояться до Пасхи: у Зеленского рассказали о результатах переговоров

Обмен пленными должен состояться до Пасхи: у Зеленского рассказали о результатах переговоров

Обмен пленными между украинской стороной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР» произойдет до пасхальных праздников.

В Офисе президента отметили, что Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Также сообщается, что по поручению президента Зеленского, украинская сторона в ТКГ инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы обсуждался вопрос разминирования территорий Донбасса. Стороны договорились составить списки объектов, подлежащих разминированию, и передать их ОБСЕ, а также гарантировать безопасность на всех участках.

Напомним, ранее, участники Трехсторонней контактной группы не смогли достичь договоренности по разведению сторон на трех новых участках фронта. Предлагались три «гуманитарных» участка — КП «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской, Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).

# Украина
По материалам: fakty.ua

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