Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оппозиция Венесуэлы расследует уход «Роснефти» из страны

Оппозиция Венесуэлы расследует уход «Роснефти» из страны

Национальная ассамблея Венесуэлы намерена обратиться к российским дипломатам в стране с просьбой предоставить данные о продаже компанией «Роснефть» своих активов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запрос о предоставлении сведений будет направлены в рамках расследования, которое начали парламентарии от оппозиции, которая и контролирует ассамблею.

ИА Newstes напоминает, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова
Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова
Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик
Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом
Оппозиция Венесуэлы расследует уход «Роснефти» из страны
Оппозиция Венесуэлы расследует уход «Роснефти» из страны
В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв
В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв
3 заговора, чтобы зарплату прибавили: привлекаем деньги в кризис
3 заговора, чтобы зарплату прибавили: привлекаем деньги в кризис
Раскрыты подробности о состоянии Бабкиной
Раскрыты подробности о состоянии Бабкиной
Режим самоизоляции привел к росту уровня домашнего насилия в Европе
Режим самоизоляции привел к росту уровня домашнего насилия в Европе
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
Уровень изоляции российских регионов сравнили
Уровень изоляции российских регионов сравнили
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
«Роснефть» ушла из Венесуэлы
В "Роснефти" прокомментировали прекращение деятельности в Венесуэле
"Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов