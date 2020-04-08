Оппозиция Венесуэлы расследует уход «Роснефти» из страны

Влада Некрасова

Национальная ассамблея Венесуэлы намерена обратиться к российским дипломатам в стране с просьбой предоставить данные о продаже компанией «Роснефть» своих активов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запрос о предоставлении сведений будет направлены в рамках расследования, которое начали парламентарии от оппозиции, которая и контролирует ассамблею.

ИА Newstes напоминает, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.