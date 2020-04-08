Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Организаторов отмененных концертов обязали вернуть россиянам деньги за билеты

Организаторов отмененных концертов обязали вернуть россиянам деньги за билеты

Организаторов отмененных концертов обязали вернуть россиянам деньги за билетыМихаил МишустинФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что организаторы концертов обязаны вернуть россиянам деньги за билеты на отмененные мероприятия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в понедельник, 6 апреля.

По словам Мишустина, потерю билетов необходимо компенсировать — предложить покупателям альтернативу в виде посещения других мероприятий после отмены режима самоизоляции в стране. В случае если граждан не устроит предложение, им необходимо вернуть потраченные средства.

Премьер-министр подписал соответствующее постановление, которое, помимо концертов, распространяется на любые зрелищные мероприятия организаций исполнительских искусств и музеев, а также на экскурсионные путевки. Отмечается, что деньги за билеты, приобретенные по интернету, возвращаются не позднее 30 дней с момента обращения покупателя.

26 марта организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о субсидиях для отрасли и о помощи, аналогичной поддержке культурных госучреждений, чтобы сохранить театрально-концертный рынок страны. В частности, главу государства попросили разрешения не возвращать деньги за билеты, вместо этого перенеся мероприятия на другие даты.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ
Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ
Две спаривавшихся 41 миллион лет назад мухи были найдены в янтаре
Две спаривавшихся 41 миллион лет назад мухи были найдены в янтаре
Организаторов отмененных концертов обязали вернуть россиянам деньги за билеты
Организаторов отмененных концертов обязали вернуть россиянам деньги
В США нашли решение главной проблемы рынка нефти
В США нашли решение главной проблемы рынка нефти
Что смотреть онлайн 8 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 8 апреля. Расписание трансляций
Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты
Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты
Весеннее расхламление: 5 вещей, которые пора отправить на свалку уже сейчас
Весеннее расхламление: 5 вещей, которые пора отправить на свалку уже
В Москве появились сотни новых зараженных
В Москве появились сотни новых зараженных
В апреле большинство предприятий Ростеха возобновят работу
В апреле большинство предприятий Ростеха возобновят работу
Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч
Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч
Шоу с Ольгой Бузовой, сериал «Магомаев» и книга о Юлии Началовой: чем занять себя на самоизоляции
Шоу с Ольгой Бузовой, сериал «Магомаев» и книга о Юлии Началовой: чем
Миронов оценил формат онлайн-встреч с правительством
Миронов оценил формат онлайн-встреч с правительством

Топ на сегодня

Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального к суверенитету
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой диктант-2020” российским пользователям
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой

Еще по теме

Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
В Тюмени начинается возврат денег за билеты, купленные на этап Кубка мира по биатлону
Россиянам не вернут деньги за билеты на Олимпиаду в Южной Корее
Богомолов оценил предложение ввести невозвратные театральные билеты