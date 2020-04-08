Организаторов отмененных концертов обязали вернуть россиянам деньги за билеты

Вадим Карасев

Михаил МишустинФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что организаторы концертов обязаны вернуть россиянам деньги за билеты на отмененные мероприятия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в понедельник, 6 апреля.

По словам Мишустина, потерю билетов необходимо компенсировать — предложить покупателям альтернативу в виде посещения других мероприятий после отмены режима самоизоляции в стране. В случае если граждан не устроит предложение, им необходимо вернуть потраченные средства.

Премьер-министр подписал соответствующее постановление, которое, помимо концертов, распространяется на любые зрелищные мероприятия организаций исполнительских искусств и музеев, а также на экскурсионные путевки. Отмечается, что деньги за билеты, приобретенные по интернету, возвращаются не позднее 30 дней с момента обращения покупателя.

26 марта организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о субсидиях для отрасли и о помощи, аналогичной поддержке культурных госучреждений, чтобы сохранить театрально-концертный рынок страны. В частности, главу государства попросили разрешения не возвращать деньги за билеты, вместо этого перенеся мероприятия на другие даты.