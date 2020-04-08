От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб

Влада Некрасова

В селе Филинское в Нижегородской области, где в жилом доме произошел взрыв, погиб один человек и семь пострадали. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«По предварительным данным, пострадали 7 человек, из них 1 человек погиб, 3 человека госпитализированы в лечебное учреждение, трем людям оказана медицинская помощь на месте», — сказали в МЧС.

Как отмечает ТАСС, из-под завалов спасатели достали двоих, один из которых впоследствии скончался, а со вторым работают врачи.

По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон. Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).