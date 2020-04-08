Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб

От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб

От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб

В селе Филинское в Нижегородской области, где в жилом доме произошел взрыв, погиб один человек и семь пострадали. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«По предварительным данным, пострадали 7 человек, из них 1 человек погиб, 3 человека госпитализированы в лечебное учреждение, трем людям оказана медицинская помощь на месте», — сказали в МЧС.

Как отмечает ТАСС, из-под завалов спасатели достали двоих, один из которых впоследствии скончался, а со вторым работают врачи.

По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон. Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой диктант-2020” российским пользователям
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой
России не хватает защитных костюмов для врачей
России не хватает защитных костюмов для врачей
Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков
Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков
Руководитель «Русского радио» привез в Россию коронавирус
Руководитель «Русского радио» привез в Россию коронавирус
От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб
От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб
Раскрыт диагноз Бабкиной
Раскрыт диагноз Бабкиной
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ
Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ
Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию формируется удаленно
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить 200−400 евро
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

В Москве в жилом доме прогемел взрыв, есть жертвы
Из-за взрыва газа в Иркутской области в пятиэтажке обрушились перекрытия
Взрыв прогремел в самарской многоэтажке
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Иваново