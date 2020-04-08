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Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт

Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин считает, что позиция администрации США относительно блокировки помощь Ирану по линии МВФ обусловлена не в последнюю очередь, предвыборной кампанией.

The Wall Street Journal пишет, что США планируют заблокировать запрос Ирана на экстренный заем по линии МВФ в размере 5 млрд долларов, необходимый, по заявлениям Тегерана, для борьбы с эпидемией коронавируса. По мнению Вашингтона, если МВФ одобрит выделение запрошенной суммы, она пойдет на помощь иранской экономике, ослабленной американскими санкциями, или финансирование военных союзников на Ближнем Востоке.

Как отмечает Александр Кубышкин, происходящее связано с нарастающими предвыборными проблемами президента Дональда Трампа.

«Это в русле продолжения санкционной политики. В США полагают, что Иран искажает данные о масштабах распространения пандемии. Это бьет рикошетом по самим США, которые только недавно начали давать более или менее объективную информацию о происходящем в своей стране. Мне кажется, что это — чисто политический акт, связанный с продолжающейся полемикой республиканцев и демократов по поводу иранской ядерной сделки, по поводу поддержки Ираном Сирии. Все это сплетается в клубок. Но все, что происходит сейчас в США, связано с предвыборной кампанией. Трамп позиционирует себя как сильный жесткий лидер, отстаивающий интересы США. У него нарастают проблемы внутри страны, и ему нужно продемонстрировать, что он заботится, прежде всего, о национальных интересах», — сказал Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik.

Ранее глава иранского МИД Джавад Зариф назвал американские санкции против Ирана в условиях пандемии медицинским терроризмом. Он подчеркнул, что США постоянно пытаются ужесточить санкции против Ирана, отказываются от поставок приборов и навигационного программного обеспечения, препятствуя использованию информационных технологий в борьбе с коронавирусом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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