Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин считает, что позиция администрации США относительно блокировки помощь Ирану по линии МВФ обусловлена не в последнюю очередь, предвыборной кампанией.
The Wall Street Journal пишет, что США планируют заблокировать запрос Ирана на экстренный заем по линии МВФ в размере 5 млрд долларов, необходимый, по заявлениям Тегерана, для борьбы с эпидемией коронавируса. По мнению Вашингтона, если МВФ одобрит выделение запрошенной суммы, она пойдет на помощь иранской экономике, ослабленной американскими санкциями, или финансирование военных союзников на Ближнем Востоке.
Как отмечает Александр Кубышкин, происходящее связано с нарастающими предвыборными проблемами президента Дональда Трампа.
Ранее глава иранского МИД Джавад Зариф назвал американские санкции против Ирана в условиях пандемии медицинским терроризмом. Он подчеркнул, что США постоянно пытаются ужесточить санкции против Ирана, отказываются от поставок приборов и навигационного программного обеспечения, препятствуя использованию информационных технологий в борьбе с коронавирусом.