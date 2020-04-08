Ответ Минобороны России оскорбил La Stampa
Реакция министерства обороны России на публикации итальянской газеты La Stampa о помощи в борьбе с коронавирусом оскорбила редколлегию издания, о чем журналисты поспешили сообщить на страницах своего СМИ.
В четверг Минобороны РФ отреагировало на «не прекращающиеся вот уже вторую неделю попытки» итальянского издания дискредитировать российскую гуманитарную операцию в Италии. В ведомстве подчеркнули, что Россия оказывает бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом, никакие нападки в местных СМИ не заставят ее свернуть с этого пути.
В La Stampa заявили, что «описали помощь России Италии в борьбе с пандемией, как и оказываемую другими странами, как проявление дружбы и солидарности в трагический и тяжелый момент для нашей стран».
При этом издание отмечает, что в некоторых ее статьях говорится о «возможном присутствии военных, занимающихся разведывательной работой в рамках российской миссии».
Ранее в самой Италии отреагировали на сообщения отдельных местных изданий о том, что помощь России в борьбе с пандемией коронавируса оказалась «бесполезной». Как заявил губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, «всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».