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Ответ Минобороны России оскорбил La Stampa

Ответ Минобороны России оскорбил La Stampa

Реакция министерства обороны России на публикации итальянской газеты La Stampa о помощи в борьбе с коронавирусом оскорбила редколлегию издания, о чем журналисты поспешили сообщить на страницах своего СМИ.

«Нам жаль, и мы удивлены, что этот пример свободы информации (публикации о помощи) вызвал сильное раздражение в министерстве обороны России. Мы убеждены, что крепкую связь между Италией и Россией, чему свидетельством является нынешняя операция по борьбе с вирусом, не может ослабить очевидное неуважение права на публикацию новостей, которое сквозит в недвусмысленных оскорблениях генерал-майора Игоря Конашенкова», — цитирует газету РИА «Новости».

В четверг Минобороны РФ отреагировало на «не прекращающиеся вот уже вторую неделю попытки» итальянского издания дискредитировать российскую гуманитарную операцию в Италии. В ведомстве подчеркнули, что Россия оказывает бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом, никакие нападки в местных СМИ не заставят ее свернуть с этого пути.

В La Stampa заявили, что «описали помощь России Италии в борьбе с пандемией, как и оказываемую другими странами, как проявление дружбы и солидарности в трагический и тяжелый момент для нашей стран».

При этом издание отмечает, что в некоторых ее статьях говорится о «возможном присутствии военных, занимающихся разведывательной работой в рамках российской миссии».

«Речь идет о двух аспектах одной и той же новости, к которым наши журналисты подошли с одинаковым профессионализмом», — говорят в редакции.

Ранее в самой Италии отреагировали на сообщения отдельных местных изданий о том, что помощь России в борьбе с пандемией коронавируса оказалась «бесполезной». Как заявил губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, «всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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