Передача России Александровского подворья в Иерусалиме приостановлена

Вадим Карасев

В Израиле подан иск против передачи России прав на Александровское подворье в Иерусалиме, в связи с чем процедура приостановлена Иерусалимским окружным судом, пишет издание The Marker.

Иск к властям Израиля и РФ, а также к израильскому инспектору регистрации недвижимости был подан "Русским православным обществом Святой Земли". Эта организация, зарегистрированная в Мюнхене, считает себя правопреемницей дореволюционного "Императорского православного палестинского общества" и указывает на то, что суды Израиля и Нью-Йорка в 1991 году признали ее законным владельцем объекта. Истец настаивает, что Израиль не вправе передавать подворье третьей стороне.

Александровское подворье было приобретено Россией в XIX веке. Оно расположено в черте иерусалимского Старого города в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. Это единственный русский объект в черте Старого города.

Спор о владении Александровским подворьем начался более 100 лет назад, после революции 1917 года. Последние 10 лет за право собственности боролись "Русское православное общество Святой Земли" и "Императорское православное палестинское общество" под руководством бывшего российского премьера Сергея Степашина. В 2015 году премьер-министр России поручил юридически оформить претензии Москвы на исторический комплекс, после чего российские власти обратились к Тель-Авиву с просьбой зарегистрировать право собственности. Эта просьба не рассматривалась израильскими чиновниками в течение 5 лет, однако в начале года в Тель-Авиве к ней вернулись, как отмечали израильские СМИ, в обмен на помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков.