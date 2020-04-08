Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии

Анастасия Иванова

В городе Надворная Ивано-Франковской области 6 апреля умерла женщина, служившая в Вооруженных силах Украины.Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ."На 07:00 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 4 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - говорится в фейсбуке Генштаба.Женщина служила в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. Заболела она еще 20 марта, через неделю ее госпитализировали в Центральную районную больницу Надворной из-за ухудшения состояния. 30 марта женщину перевели в реанимацию, где она и умерла утром 6 апреля.