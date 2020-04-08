Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова

Лидия Мартынова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят противоречий в заявлениях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о "закрытии" регионов из-за коронавируса.

В понедельник Мишустин заявил, что главы регионов должны принимать адекватные меры по борьбе с коронавирусом и не путать региональные полномочия с федеральными. Он добавил, что "руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию". Кадыров в ответ на слова премьера РФ Михаила Мишустина, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы.