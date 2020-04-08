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"Победим и эту заразу". Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

"Победим и эту заразу". Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не раз проходила через серьезные испытания: страна справилась с печенегами и половцами, "победим и эту заразу коронавирусную".

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу. Кадры совещания были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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