Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Государственные запасы ликвидности подсчитало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК на основе данных Банка России.

Как сообщает издание, рублевые и валютные депозиты российских властей по состоянию на 1 марта составляли 15,3 триллиона рублей. Еще 2,4 триллиона рублей составляли активы региональных правительств. Таким образом, размер ликвидных активов федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов составил примерно 17,7 триллионов рублей.

Накопления перед кризисом включают в себя валютные средства, закупленные Минфином в начале 2020 года, принадлежащие Фонду национального благосостояния (ФНБ), а также остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов в рублях.