Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Государственные запасы ликвидности подсчитало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК на основе данных Банка России.
Как сообщает издание, рублевые и валютные депозиты российских властей по состоянию на 1 марта составляли 15,3 триллиона рублей. Еще 2,4 триллиона рублей составляли активы региональных правительств. Таким образом, размер ликвидных активов федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов составил примерно 17,7 триллионов рублей.
Накопления перед кризисом включают в себя валютные средства, закупленные Минфином в начале 2020 года, принадлежащие Фонду национального благосостояния (ФНБ), а также остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов в рублях.