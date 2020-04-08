Подсчитана доля трудовых мигрантов в России

Вадим Карасев

Фото: Андрей Бородулин / «Коммерсантъ»

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала долю трудовых мигрантов от общей величины трудоспособного населения. В 2019 году она оказалась равна 7,5 процента.

Авторы опирались на данные Росстата и МВД, которые проводят подсчет трудовых мигрантов по-разному. Росстат учитывает «ассимилированных» мигрантов, проживших несколько лет в России, имеющих вид на жительство или гражданство. МВД считает только тех, кто был поставлен на первичный миграционный учет в 2019 году и в качестве цели приезда указал работу.

Всего в России в прошлом году было зарегистрировано 72,6 миллиона трудоспособных жителей. 2,6 миллиона из них приходится на «ассимилированных» мигрантов, еще 5,4 миллиона — на приехавших недавно.

Явным лидером среди регионов по числу привлеченных «новых» мигрантов стала Москва — 1,8 миллиона, или 34,3 процента от общего количества в прошлом году. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (миллион человек и 18,8 процента), на третьем — Московская область (494 тысячи человек и девять процентов).

Доля остальных регионов в общем объеме привлеченной рабочей силы не превышает 2,5 процента.

При сложении показателей недавно приехавших мигрантов с «ассимилированными» их общий результат равняется 8,1 миллиона, или 10,1 процента от совокупной рабочей силы.