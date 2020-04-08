Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подсчитана доля трудовых мигрантов в России

Подсчитана доля трудовых мигрантов в РоссииФото: Андрей Бородулин / «Коммерсантъ»

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала долю трудовых мигрантов от общей величины трудоспособного населения. В 2019 году она оказалась равна 7,5 процента.

Авторы опирались на данные Росстата и МВД, которые проводят подсчет трудовых мигрантов по-разному. Росстат учитывает «ассимилированных» мигрантов, проживших несколько лет в России, имеющих вид на жительство или гражданство. МВД считает только тех, кто был поставлен на первичный миграционный учет в 2019 году и в качестве цели приезда указал работу.

Всего в России в прошлом году было зарегистрировано 72,6 миллиона трудоспособных жителей. 2,6 миллиона из них приходится на «ассимилированных» мигрантов, еще 5,4 миллиона — на приехавших недавно.

Явным лидером среди регионов по числу привлеченных «новых» мигрантов стала Москва — 1,8 миллиона, или 34,3 процента от общего количества в прошлом году. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (миллион человек и 18,8 процента), на третьем — Московская область (494 тысячи человек и девять процентов).

Доля остальных регионов в общем объеме привлеченной рабочей силы не превышает 2,5 процента.

При сложении показателей недавно приехавших мигрантов с «ассимилированными» их общий результат равняется 8,1 миллиона, или 10,1 процента от совокупной рабочей силы.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Более 110 человек заразились коронавирусом в Таиланде за сутки
Более 110 человек заразились коронавирусом в Таиланде за сутки
Миллионы роз пришлось уничтожить из-за коронавируса в России
Миллионы роз пришлось уничтожить из-за коронавируса в России
В Киргизии закрыли больницу после заражения медиков коронавирусом
В Киргизии закрыли больницу после заражения медиков коронавирусом
Подсчитана доля трудовых мигрантов в России
Подсчитана доля трудовых мигрантов в России
Визажист рассказал, как краситься, чтобы хорошо выглядеть в видеочатах
Визажист рассказал, как краситься, чтобы хорошо выглядеть в видеочатах
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Люси Хейл
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Люси Хейл
«Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» на сумму $ 17,3 млрд — Витренко
«Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» на сумму $ 17,3 млрд —
Из Нью-Йорка в Москву отправился самолет с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву отправился самолет с россиянами
Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова
Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова
Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик
Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

Топ на сегодня

Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
Эрдоган запретил продажу масок в Турции: только безвозмездная раздача
Эрдоган запретил продажу масок в Турции: только безвозмездная раздача
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
София Ротару похоронила зятя
София Ротару похоронила зятя

Еще по теме

Подсчитана доля мигрантов в России
МВД: больше всего мигрантов приезжает в Москву и Петербург
Большинство трудовых мигрантов в ЕС – украинцы
Украина больше не лидирует по числу мигрантов, приезжающих в РФ