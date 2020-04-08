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Погоня ростовского полицейского за инвалидом-колясочником взорвала соцсети

Погоня ростовского полицейского за инвалидом-колясочником взорвала соцсети

В Ростове на улице Малиновского инспектор ДПС устроил погоню за инвалидом-колясочником. Очевидцы успели запечатлеть инцидент на видео и выложить в соцсети.


Пользователи предположили, что мужчина на коляске нарушил режим самоизоляции, поэтому за ним гнались стражи правопорядка.

Однако, как сообщает Don24, в ГИБДД пояснили, что инвалид просил милостыню на проезжей части. Он увидел полицейских и попытался скрыться. Мужчина не имел при себе документов, поэтому был доставлен в полицейский участок, где ему выписали штраф в 500 рублей за нарушение ПДД.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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