Погоня ростовского полицейского за инвалидом-колясочником взорвала соцсети

Вадим Карасев

В Ростове на улице Малиновского инспектор ДПС устроил погоню за инвалидом-колясочником. Очевидцы успели запечатлеть инцидент на видео и выложить в соцсети.





Пользователи предположили, что мужчина на коляске нарушил режим самоизоляции, поэтому за ним гнались стражи правопорядка.

Однако, как сообщает Don24, в ГИБДД пояснили, что инвалид просил милостыню на проезжей части. Он увидел полицейских и попытался скрыться. Мужчина не имел при себе документов, поэтому был доставлен в полицейский участок, где ему выписали штраф в 500 рублей за нарушение ПДД.