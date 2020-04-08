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Появились подробности о состоянии Надежды Бабкиной

Появились подробности о состоянии Надежды БабкинойНадежда БабкинаФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Появились подробности о состоянии народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 8 апреля.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что ее состояние оценивается как стабильное, но «все пока на том же уровне». По словам депутата, двусторонняя пневмония — сложная болезнь, однако медики относятся внимательно к здоровью певицы.

Ранее Герасимов также объяснил, зачем Бабкину ввели в искусственную кому. «В данной ситуации кома — это, скажем, медицино-техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния. Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания», — сказал он.

Бабкину госпитализировали 6 апреля с подозрением на коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился. На следующий день стало известно, что у нее диагностировали пневмонию.

Надежда Бабкина — советская и российская эстрадная певица, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». В 2016 году российский президент Владимир Путин удостоил певицу ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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